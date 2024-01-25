YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de acil iniş yapan uçağın pilotları olası kazayı önledi

Kayseri'de acil iniş yapan uçağın pilotları olası kazayı önledi

AA AA
25.01.2024 13:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı, teknik arıza nedeniyle bir süre şehir merkezinde alçak irtifa uçuşu yaptı.

Uçağın, Fevzioğlu Mahallesi'nde akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu.

Alçak irtifada bir süre mesafe kateden uçak, pilotların dikkati sayesinde pist dışında güvenli bir bölgeye acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN PAZARCI KONUŞTU

Uçağın alçak irtifa uçuşunun görüntüsünü çeken pazar esnafı Muhammed Aytekin, AA muhabirine, "Korkulu bir andı, daha önce yaşamadığımız bir olaydı, halen olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Arabayla halden gidiyorduk, Argıncık istikametinde üstümüze askeri uçak geliyordu. 'Abi üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim' dedim. Hemen kameramı da açtım. O esnada herkes şok oldu." dedi.

Aytekin, yakıtının kokusunu hissettikleri uçağın yolun ortasındaki aydınlatma direklerinin üzerinden geçtiğini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı inek telef olduOtomobilin çarptığı inek telef oldu
Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldıAydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı
Bolu Dağı’nda kar yağışı başladıBolu Dağı’nda kar yağışı başladı
Anahtar Kelimeler:
Pilot Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Özden eczanesi
Kocasinan
Karacalar eczanesi
Kocasinan
Gaziosman eczanesi
Kocasinan
Asli eczanesi
Melikgazi
Muhsin eczanesi
Melikgazi
Tülay poyraz eczanesi
Talas
Doganyigit eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.