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Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri iddiası

28.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: - "Toplu balık ölümleri ihbarı gelen Ağcaşar Baraj Gölü'nde, ihbardaki olumsuz görüntülere rağmen toplu ölüm olarak değerlendiremeyeceğimiz bir olay yaşanmıştır"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toplu balık ölümleri yaşandığı iddia edilen Ağcaşar Baraj Gölü'nden ve gölü besleyen kaynaklardan numuneler alınarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ağcaşar Baraj Gölü'nde balık ölümleri görüldüğü ihbarı üzerine, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin bölgeye gittiği belirtildi.

Baraj gölü kıyı hattı boyunca, ihbar görüntülerinde yer alan balık kümelenmesine rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, yer yer görülen 9-10 ölü balığın numune alımına elverişli olmadığı ve 7 gün içinde ölmediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, balık popülasyonu genellikle sazan ve sazangiller olan bölgede farklı sıcaklık derecelerinde bazik su kaynaklarının sıcaklık tabakalaşmasına yol açtığı, bu nedenle yaşanan balık kümelenmesinin ise balık ölümlerine neden olmadığının değerlendirildiği ifade edildi.

Balık ölümlerinin kuraklık nedeniyle yaşanan sığlaşmaya göre normal olduğu, havaların ısınmasıyla doğal ekosisteme dönüleceği vurgulanan açıklamada, bölgeye yakın maden ocağının incelendiği ve tesislerin yılbaşından itibaren kapalı olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise "Toplu balık ölümleri ihbarı gelen Ağcaşar Baraj Gölü'nde, ihbardaki olumsuz görüntülere rağmen toplu ölüm olarak değerlendiremeyeceğimiz bir olay yaşanmıştır. Balıkların gölü besleyen sıcak suya doğru hareketleri olmuş ve gölün topoğrafik yapısından kaynaklı balıkların sıkışması, kümelenmesi şeklinde bir durum yaşandığı anlaşılmaktadır. Baraj gölünden ve besleyen kaynaklardan numuneler alınarak inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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