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Kayseri'de Ahilik kültürünü gelecek nesillere taşıyan müze yenilendi

03.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Ahilik kültürünü gelecek nesillere taşıyan müze yenilendi

KAYSERİ (AA) - Türk ticaret geleneğinin kurucusu Ahi Evran'ın Kayseri'de faaliyet gösterdiği mahallede 20 yıl önce kurulan müze, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin yeni projesinin tamamlandığını duyurdu.

Müzede onarım ve teşhir tanziminin yapıldığını belirten Büyükkılıç, "Bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık ve halıcılık olarak 11 zanaatın anlatıldığı, dönemin eserlerinin sergilendiği modern müze, yakın zamanda yeniden hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde yer alan, onarımı tamamlanan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi’nin açılışa hazır hale getirildiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ahi Evran, 1171’de Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğdu. 1190-1202 yılları arasında Horasan ve Maveraünnehir medreselerinde dini bilimler, tıp ve felsefe dersleri gördü. 1204 yılında Anadolu'ya gelen Ahi Evran, hür teşebbüs ve istihdama dayalı sanayi ve ticaret sistemi ile sanayi devrimini Kayseri'de başlattı. 1205-1220'de Kayseri’de Ahmet Yesevi'nin öğretisiyle debbağlar birliğini kurdu. Anadolu Selçukluları zamanında esnaf ve sanatkar zümreleri tarafından kurulan teşkilata 'kardeşim' anlamına gelen 'ahi' kelimesinden türetilen 'Ahilik' adı verildi.

Ahilik felsefesi, Ahi Evran'ın İslam tasavvufu öğretisine bağlı Ahiler tarafından Anadolu'ya yayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da Ahilik teşkilatı önemli olmuştur. Kuralları, nizamı ve yazılı yaptırımları ile Ahilik, birlik kavramını başlatan sivil toplum kuruluşlarının öncülerinden oldu."

Büyükkılıç, Ahi Evran'ın yaşadığı mahalle ve hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviyenin, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığını, 2002'de Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi olarak kullanılmaya başlandığını aktardı.

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