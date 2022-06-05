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Kayseri'de Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması düzenlendi

05.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesince düzenlenen Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması'nda, 300 çoban köpeği birinci olmak için yarıştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki yarışmada görücüye çıkan çoban köpekleri, güzellikleri ve görkemli vücutlarıyla hakemlerden not almak için mücadele etti.

Anadolu, Kangal, Malaklı ve Alabay olmak üzere 4 ırktan köpeğin boy gösterdiği yarışmada, Abidin Pekşan'ın Anadolu çoban köpeği şampiyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Pandemiden sonra tarım ve hayvancılığın kıymeti ortaya çıktı. Bu köpekler de hayvancılığın olmazsa olmazı. Bunlar yerli ırk olması hasebiyle bizim için çok önemli. Her cinsten köpeğin korunması ve sevilmesi bizim görevimiz. 'Patievi' diye bir yer yaptık orada da sahipsiz köpeklerimize bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Şampiyon köpeğin sahibi Abidin Pekşan ise Başkan Yalçın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Nevşehir'den köpeğiyle yarışmaya katılan Ahmet Alda da çok güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yarışma sonunda Yalçın'a kangal cinsi 2 köpek yavrusu hediye edildi.

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