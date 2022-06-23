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Kayseri'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor

23.06.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın dolayısıyla binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Gültepe Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan 14 katlı apartmanın bodrum katında bulunan araç lastikleri, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, itfaiye merdiveni ile apartmanda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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