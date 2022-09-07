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Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

07.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hürriyet Mahallesi Ebru Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

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