Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 13 otomobil ve 4 motosiklet çaldıkları, 2 otomobili çalmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla M.S. ve B.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlıların bir otomobili çalmalarını iş yeri güvenlik kamerası kaydetti.



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