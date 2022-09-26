Kayseri'de araçta darbettikleri kişinin telefonunu gasbettikleri iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de darbettikleri kişinin cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.H. ile arkadaşları E.Ç, K.Ç. ve yeni tanıştığı F.U. arasında seyir halinde oldukları otomobilde tartışma çıktı.

Darbedilen ve cep telefonu gasbedilen A.H, seyir halindeki otomobilden atıldı.

A.H'nin şikayeti üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar E.Ç, K.Ç. ve F.U. gözaltına alındı, yapılan aramalarda 2 cop, muşta ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

