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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

10.05.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler ile firari hükümlülerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl 2 ay ile 12 yıl 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.G, Y.Y, O.B, M.İ, U.E, M.B.K. ve K.Ş'nin de yer aldığı 17 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

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