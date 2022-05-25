KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 9 ay 22 gün ile 12 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi, cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan A.B'nin annesi, emniyetten çıkan polis aracının yolunu keserek oğluyla görüşmek istedi.

Bu talebi geri çevrilmeyen kadının oğluyla kısa süre görüşmesine izin verildi.



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