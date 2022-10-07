YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

07.10.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 3 yıl 9 ay ile 11 yıl 7 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

4 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldıİYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduAdına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdüArdahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:36
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.