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Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

12.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 10 ay ile 7 yıl 11 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlünün de bulunduğu 17 kişi yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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