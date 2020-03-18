Kayseri’de aranması bulunan 682 şahıs yakalandı, kayıp 70 kişi bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 682 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 70 kişi bulundu.

Belirtilen tarihler arasında Cinayet Büro Amirliğince 1’i kasten öldürme, 1’i kasten yaralama ve intihar ile 2’si kasten yaralama olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 4 olayda yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 1 adet tabanca ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğince 1’i yağma, 1’i şantaj, 1’i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1’i genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 4 olayda yakalanan 13 şüpheliden 9’u tutuklandı. Ahlak Büro Amirliğince 5’i cinsel içerikli suçlar, 3’ü kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan toplam 8 olayda yakalanan 18 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Ayrıca 25 fuhuş olayından yakalanan 53 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. Hırsızlık Büro Amirliğince 5’i evden hırsızlık, 16’sı işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 7’si otodan hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 28 olayda yakalanan 23 şahıstan 11’i tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 5’i oto, 10’u motosiklet hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan toplam 15 olayda, kentten çalınan 5 adet oto ile 4 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 15 şahıstan 2’si tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 682 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, şahıslardan 247’si tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 6’sı dolandırıcılık, 1’i kapkaç olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 8 olayda yakalanan 20 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 19 şahıs yakalanırken 49 adet uyuşturucu hap, 60,75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince kayıp müracaatı alınan 78 şahıstan 70’i bulunurken 8 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

