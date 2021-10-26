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Kayseri'de arkadaşı tarafından parkta bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaralandı

26.10.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de arkadaşı tarafından parkta bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı.

Kazımkarabekir Mahallesi Eskibağ Sokak'ta K.K. (17), arkadaşı Y.E.S (18) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.S. bıçakla arkadaşı K.K'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Parkta bacağından yaralanan K.K, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Y.E.S'in babası kaçan oğlunu telefonla arayarak polise teslim olmasını istedi.

Y.E.S, Yazıbağları tramvay durağında polise teslim oldu.

Soruşturma sürüyor.

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