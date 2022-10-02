YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de atıl bina kooperatif kuran kadınlara ekmek kapısı oldu

Kayseri'de atıl bina kooperatif kuran kadınlara ekmek kapısı oldu

02.10.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan trafik istasyon amirliği binasında hem yiyecek içecek hizmeti sunuyor hem de ürettikleri hediyelik ürünleri satarak gelir elde ediyor - Kaymakam İbrahim Gökmen: - "Kadınlarımız 2 aylık eğitim periyodundan geçti. 7 kadınla kooperatifi faaliyete geçirdik. Kadınlarımıza hem gelir kapısı olacak hem de sosyal etkinlikle donatılmış bir mekan sunduk"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kooperatif kuran kadınlar atıl binada yaptıkları üretimle gelire kavuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilçeyi ziyaretinde Kaymakam İbrahim Gökmen ile yaptığı görüşmenin ardından ilçedeki kadınların yeteneklerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve gelir elde ederek aile bütçelerine katkıda bulunmaları için kooperatif kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda kurulan Pınarbaşı Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifine üye olmak isteyen kadınlara halk eğitim merkezinde el becerileri, iletişim ve ilk yardım konularında yaklaşık 2 ay eğitim verildi.

Eğitim sürerken Kayseri-Malatya kara yolunda bulunan ve daha önce bölge trafik istasyon amirliği olarak kullanılan ancak yaklaşık 3 yıldır atıl bulunan bina, kadınların üretim yapmaları için yeniden düzenlendi.

Kooperatife üye 7 kadın aldıkları eğitim ile kullanımlarına sunulan binada hem yiyecek içecek hizmeti sunmaya hem de ürettikleri hediyelik ürünleri satarak gelir elde etmeye başladı.

- "Kadınlarımız 2 aylık eğitim periyodundan geçti"

Kaymakam İbrahim Gökmen, AA muhabirine, projenin tohumlarının yaklaşık 4 ay önce Vali Gökmen Çiçek'in ilçeyi ziyaretinde atıldığını söyledi.

Projeye, belediyenin de destek verdiğini ifade eden Gökmen, "Kadınlarımız el işlerinde beceri kazanması, kültürel, sosyal etkinliklerle sosyalleşmeleri için 2 aylık eğitim periyodundan geçti. Daha sonra müşteriye kusursuz ürün teslim etmek amacıyla deneme üretimimiz gerçekleşti. 7 kadınla kooperatifi faaliyete geçirdik." dedi.

Kadınların azmi ve kararlılığıyla bugüne gelindiğini dile getiren Gökmen, kooperatifin hayata geçirilmesinde kadınların çabasının etkili olduğuna işaret etti.

Gökmen, kadınlar için düzenlenen binanın Malatya kara yolu üzerinde bulunmasının bir avantaj olduğuna dikkati çekerek, "Yoldan geçen vatandaşlarımıza da hitap edebiliyor. Kadınlarımıza hem gelir kapısı olacak hem de sosyal etkinlikle donatılmış bir mekan sunduk." ifadelerini kullandı.

Bu üretimin kadınlara hayırlı olmasını dileyen Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- "Tüm kadınlara kapımız açık"

Kooperatif başkanı Nejla Sonay, hediyelik eşya ürettiklerini aynı zamanda yeme içme hizmeti de sunduklarını belirtti.

Sonay, şunları söyledi:

"Kendi işimizin patronu olacağız. Çalışmak isteyen, bu işi yaparım diyen tüm kadınlara kapımız açık. Burası ev kadınlarına gelir kaynağı oldu. Faaliyete yeni başlamamıza rağmen siparişlere yetişemiyoruz. Mutlu bir aile ortamında üretim yapıyoruz."

Kooperatif bünyesinde üretim yapan kadınlardan Sevgi Çelebi, eşinin tavsiyesi üzerine kooperatifte yer aldığını anlatarak, evde oturmak yerine bir şeyleri başardığını görmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Necla Akbaş, yeteneklerinin bu üretim sayesinde görünür hale geldiğini belirterek, "Burada çok mutluyuz. Sabah olsa da işimize gitsek diye dört gözle bekliyoruz. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacakSamsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldüGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Pınarbaşı üretim

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:28
Yatsı
19:44
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.