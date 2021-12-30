Kayseri'de aydınlatılan faili meçhul 9 hırsızlık olayının 3 zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince aydınlatılan faili meçhul 9 hırsızlık olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Yahyalı'da İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde 3'ü evden, 6'sı bağ, bahçe ve tarladan olmak üzere 9 hırsızlık olayı yaşandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler R.B, M.G. ve S.A. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
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