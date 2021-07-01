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Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01.07.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.Ç yönetimindeki 38 E 2499 plakalı otomobil, Kayseri-Develi kara yolu Gavurharmanı mevkiinde aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan D.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve F.Ş. hastaneye kaldırıldı.

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