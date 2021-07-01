Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.Ç yönetimindeki 38 E 2499 plakalı otomobil, Kayseri-Develi kara yolu Gavurharmanı mevkiinde aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan D.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve F.Ş. hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz