Kayseri'de aynı aileden 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yahyalı ilçesi Balcıçakırı Mahallesi'nde aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A (1), İ.N.A. (4), D.İ.A. (37) ve Ö.F.A. (13), akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile üyelerinin et yemeği yedikleri ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındıkları öğrenildi.

