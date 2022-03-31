Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Karacabey Mahallesi'ndeki 3 bağ evinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri E.Ö, M.A.Ö, A.M.K, A.K, Y.E. ve A.E. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz