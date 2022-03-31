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Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

31.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Karacabey Mahallesi'ndeki 3 bağ evinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri E.Ö, M.A.Ö, A.M.K, A.K, Y.E. ve A.E. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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