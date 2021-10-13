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Kayseri'de balkondan düşen çocuk yaralandı

13.10.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de balkondan düşen çocuk yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen çocuk yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, bir apartmanın 3. katından düşen çocuk yaralandı.

Fatih Mahallesi Nil Caddesi'ndeki bir apartmanın 3 katındaki evlerinin balkonunda duran 4 yaşındaki İ.E.A. dengesini kaybedip düştü.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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