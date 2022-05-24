Kayseri'de belediye başkanına silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesi belediye başkanı Davut Şahin'e silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 civarında evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını söyledi.
Tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların otomobiline isabet ettiğini aktaran Şahin, "Bana isabet etmedi. Ben arabanın içindeydim, dışına çıksaydım bana isabet edermiş. Hepsi kapının iç kısmına geldi." dedi.
Şahin, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
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