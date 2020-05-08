Kayseri'de belediyenin hobi bahçeleri bir süre daha açılmayacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehrin farklı bölgelerinde hizmete sunduğu hobi bahçeleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre daha açılmayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs nedeniyle kapatılan hobi bahçelerinin bir süre daha kapalı kalmasına karar verdi. Şehrin farklı bölgelerinde yer alan ve 1787 kişinin yararlandığı hobi bahçeleri, salgının önlenmesi için Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapalı bulunuyor.

Hobi bahçesi kullanıcılarının baharla birlikte sebze ekiminin başlaması nedeniyle bu bölgelerin kullanıma açılmasına yönelik yoğun talepleri üzerine Büyükşehir Belediyesi konuyu İl Hıfzıssıhha Kuruluna taşıdı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, konuyu halk sağlığı uzmanlarının da görüşleri kapsamında değerlendirdi.

Hobi bahçelerinden 788'inin koronavirüs sürecinde risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar tarafından kullanılıyor olması ve temel ihtiyaçların ortak kullanım alanı ile karşılanması gibi sebepler de göz önüne alınarak buraların bir süre daha açılmaması yönünde karar verildi.

