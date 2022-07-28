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Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde bir şirkete ait depoda bulunan yatakhanede işçiler N.G. ile K.H. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.G. ve K.H. birbirlerini bıçakla yaraladı.

N.G. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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