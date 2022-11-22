Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Bahçelievler Mahallesi Gece Bulutları Sokak'ta Özhan Ö. ile Halil T. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özhan Ö. yanındaki bıçakla Halil T'yi vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Halil T, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Özhan Ö, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



