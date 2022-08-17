Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İldem Mahallesi'nde Y.E.B. (17) ile H.K. (17) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.K. yanında bulunan bıçakla Y.E.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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