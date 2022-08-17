YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

17.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İldem Mahallesi'nde Y.E.B. (17) ile H.K. (17) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.K. yanında bulunan bıçakla Y.E.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduKayseri'de 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulunduMardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri tartışma genç öldü

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:46
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:38
Yatsı
21:03
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.