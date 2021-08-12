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Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı markette ikinci kez bıçaklandı

12.08.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı markette ikinci kez bıçaklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde M.K. ile D.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, D.G'yi bıçakla yaraladı.

Kaçarak çevredeki markete sığınan D.G, kendisini takip eden zanlı tarafından burada ikinci kez bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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