Kayseri'de binanın 13. katından düşen genç öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde binanın 13. katından düşen genç hayatını kaybetti.

Anayurt Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde, R.G'nin (22) oturduğu binanın 13. katından düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

R.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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