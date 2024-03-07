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Kayseri'de bir gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

AA AA
07.03.2024 15:25
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Melikgazi ilçesindeki bir parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Kayseri'de bir gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

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