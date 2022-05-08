YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı

Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı

08.05.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir ikamette F.D, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Ü.U. tarafından bıçaklandı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:
Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandıKayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:43
Yatsı
21:13
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.