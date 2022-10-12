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Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi

12.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi

Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak'ta 13 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında ev hasar gördü.

Dumandan etkilenen ev sahibi M.A'ya ambulansta müdahale edildi.

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yangın Kayseri İtfaiye

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