Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü.

Yıldızeveler Mahallesi 326 Sokak üzerindeki bir kahvehanede, A.G. (44) ile S.C. (52) arasında gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, S.C'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan S.C, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.G'nin yanı sıra olayla ilgili O.G'yi de gözaltına aldı.



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