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Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.05.2020 00:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akmescit Mahallesi'nin 14 gün önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Akmescit Mahallesi'nde sosyal izolasyonun sağlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akmescit Bünyan Karantina Kayseri koronavirüs

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Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
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