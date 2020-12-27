Kayseri'de bir minibüste çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir minibüste, çakmak gazının alev alması sonucu çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde kuzenler E.C.Ç, N.Ç. ve B.Ç'nin bulunduğu minibüste, çakmak gazının parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin aracı sarmasıyla 3 kuzen minibüsü terk etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında E.C.Ç'nin babasına ait olduğu öğrenilen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Ellerinden ve yüzlerinden yaralanan E.C.Ç, N.Ç. ve B.Ç, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, minibüsün etrafına atılmış çok sayıda çakmak gazı tüpü topladı.

