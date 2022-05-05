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Kayseri'de bir öğretmenin, öğrencisinin ağabeyi tarafından darbedilmesi kınandı

05.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de öğretmenin, okuldaki bir etkinlik esnasında öğrencisinin ağabeyi tarafından darbedilmesi, meslektaşları tarafından kınandı.

Eğitim Gücü Sendikası Kayseri İl Başkanı Yasemin Çandır, Osman Zeki Yücesan İlkokulu öğretmenlerinden M.E.Ş'nin, öğrencisinin ağabeyi tarafından darbedilmesini protesto için sendika üyeleriyle okulun önünde basın açıklaması yaptı.

Okullardaki şiddetin sadece maruz kalan eğitimciyi değil, tüm toplumu olumsuz etkilediğini ifade eden Çandır, şunları kaydetti:

"Can kaybı ile yaşanan şiddet olayları ise okul ve toplum nezdinde, mesleki olarak büyük bir travmaya neden olmaktadır. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi ve çok yönlü bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere herkesi, elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Somut tedbirler bekliyoruz. Sağlık çalışanlarına dönük şiddet eylemlerinde olduğu gibi öğretmenlere yönelik işlenen suçların da katalog suçlar kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Şiddet, nefretten doğar. Nefret, hiddeti körükler. Hiddet ise toplumsal sorunları doğurur. Eğitimde şiddete, nefrete, hiddete yer yoktur."

Öte yandan, olayın, okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü basınla paylaşıldı.

Osman Zeki Yücesan İlkokulu öğretmenlerinden M.E.Ş, 22 Nisan'da okul bahçesindeki bir etkinlik esnasında, kendisiyle tartışan 2. sınıf öğrencisi U.Ü'nün ağabeyi İ.Ü. (17) tarafından darbedilmişti.

Kayseri Devlet Hastanesine giderek darp raporu alan öğretmen, İ.Ü. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Polis tarafından yakalanan İ.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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