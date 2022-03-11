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Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı

11.03.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de soygun için gelen şüpheli tarafından bıçaklanan kuyumcu ağır yaralandı.

Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, alışveriş için girdiği kuyumcudan altın bilezik aldı.

Zanlı parayı ödeme bahanesiyle, cebinden çıkardığı bıçakla kuyumcu Fatih Nergis'i yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğazından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kuyumcu hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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