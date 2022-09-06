Kayseri'de buluşan özel yetenekli öğrenciler, hem sosyalleşiyor hem de öğreniyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin farklı kentlerinde eğitim gören özel yetenekli 30 öğrenci, yaz tatilinde Kayseri'de düzenlenen bilim okulu projesi kapsamında fabrikada, vadide ve çeşitli mekanlarda eğitim görüyor.

2022 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen "Zirvede Bilim 3: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu" projesi, Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam eden özel yetenekli öğrencilerin doğal ortamlarda bilgi düzeylerini geliştirmeyi ve kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçlayan proje, Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nce yürütülüyor.

Farklı branşlardaki akademisyenlerce desteklenen projeye katılan öğrenciler, Erciyes Dağı'ndaki bir otelde konaklıyor.

Türkiye'nin 26 ilindeki 30 farklı BİLSEM'den 15 kız, 15 erkek öğrenci, Sultan Sazlığı, Kayseri Bilim Merkezi, Kayseri Model Fabrika, Erciyes Teknopark ve Koramaz Vadisi'nde çeşitli konularda, görerek ve dokunarak eğitim alıyor.

Kayseri Model Fabrika'ya düzenlenen ziyarette öğrencilere Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın tarafından bilgi verildi.

Çalışma hayatını oyunlarla deneyimleyen öğrenciler, legolarla da çeşitli tasarımlar yaptı.

Daha sonra Koramaz Vadisi'ne giden öğrenciler, burada doğal yaşamı ve kelebekleri büyüteçleriyle inceledi.

Ağırnas Yeraltı Şehri'ni de gezen öğrenciler 7 Eylül'de kentten ayrılacak.

Proje yürütücüsü Çetin Şen BİLSEM matematik öğretmeni Eray Demirçelik, AA muhabirine, etkinliğin üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Özel yetenekli öğrencilerin doğal yaşamda da başarılarını artırmayı amaçladıklarını aktaran Demirçelik, "36 eğitmenimiz burada çocuklarla beraber. Özel yetenekli bireylerin hem sosyal hem sanatsal hem de kişisel iletişimlerini ölçüyoruz. Diğer projeler için de notlar çıkarıyoruz." dedi.

Ankara Yenimahalle BİLSEM'den projeye katılan Hülya Zemheri de projeye katılanların birbirini tanımamasına rağmen ilk etkinlikten itibaren birbirlerine ısındıklarını belirtti.

Etkinliklerin çok eğlenceli geçtiğini anlatan Zemheri, "Erciyes Dağı'nda Anadolu yer sincaplarını inceledik. Onları nasıl tanırız, nasıl DNA'larını öğreniriz gibi. Sultan Sazlığı'nda kuşları inceledik. Fotoğrafçılık eğitimi aldık. Gece kelebeklerini inceledik, bir lamba yakıp onların gelmesini bekledik. Daha çok bizim sahada olduğumuz, dokunup incelediğimiz etkinlikler yaptık." diye konuştu.

Hatay İskenderun BİLSEM'den gelen Çınar Çetin de etkinliklerle sosyalleştiklerini ve birbirlerini daha iyi anladıklarını dile getirdi.

Hiç bilmediklerini öğrenmenin heyecan verici olduğunu anlatan Çetin, "Yer sincaplarını incelemek çok güzeldi. Nerelerde yaşadığını, nasıl gözlemleyeceğimizi, kimlik verebileceğimizi öğrendik. Gece kelebeklerini izledik. Model fabrikada endüstri 4.0 ve kodlama hakkında bilgiler öğrendik." ifadesini kullandı.

