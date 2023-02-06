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Kayseri’de büyük deprem paniği

06.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de büyük paniğe yol açtı.

Kayseri’de büyük deprem paniği

Geniş çapta hasar oluşan binalar tahliye edilirken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

AFAD’ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar bulundukları binalardan panik içerisinde çıkarak uzaklaşırken, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak’ta, İnönü Bulvarı ve Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bazı apartmanda geniş çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri binaların çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşların geçişine izin vermedi.
Yaşanan panik anları da objektiflere yansıdı.

KAYSERİ VALİLİĞİ: "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Saat 13.27’de Kahramanmaraş Elbistan merkez üssü olan ve 7.6 şiddetinde yaşanan deprem, ilimizde de hissedilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Vatandaşlarımızın trafikte herhangi bir yoğunluğa sebep olmamaları için dikkatli davranmaları önem arz etmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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