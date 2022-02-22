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Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi

22.02.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda, buzdolabında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 688 sikke bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.K'nin elinde tarihi eser olduğu, bunları kendisine ve kardeşine ait ikametlerde sakladığı, yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Talas ve Melikgazi ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerden birinde buzdolabında, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 688 sikke ile kalem tabanca ve tabancaya ait 71 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.K. ve K.D. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Firari R.D'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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