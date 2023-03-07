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Kayseri'de çeşitli suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı

07.03.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kayseri'de çeşitli suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey, Fatih, İdris, Yavuz Selim ve Güzelöz mahallelerinde meydana gelen "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheliler C.B, İ.A ve M.A'nın çaldıkları malzemelerin bir kısmını Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan ikametlerinde sakladıklarını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A. ve C.B'yi yakalayan ekipler, ele geçirilen malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan zanlılardan C.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Firari İ.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

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