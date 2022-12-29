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Kayseri'de "change" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

29.12.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de düzenlenen "change" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de "change" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hacizli araçların satın alınarak, "pert" ve "ağır hasar" kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarını "change" adı verilen yöntemle değiştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 araç ele geçirilirken, 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerinde haciz ve yakalaması bulunan 2 aracın şasi numarası ile oynanarak "change" yapıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Gözaltı Kayseri Otomobil change operasyon

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