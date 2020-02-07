YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.02.2020 21:11 | Son Güncelleme

Kayseri'de çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan iki katlı binanın bodrum katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Ramazan (55), Hacer (47) ile Özkan Davarcı'yı (21) Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karbonmonoksit Kayseri Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Viranşehir’de modern bir park yapılıyor

Viranşehir’de modern bir park yapılıyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Eskişehir’e son 17 yılda 9 baraj ve 10 gölet

Eskişehir’e son 17 yılda 9 baraj ve 10 gölet

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:57
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.