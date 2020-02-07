Kayseri'de çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan iki katlı binanın bodrum katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Ramazan (55), Hacer (47) ile Özkan Davarcı'yı (21) Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

