Kayseri'de çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yol verme yüzünden çıkan silahlı kavgada ağabey-kardeş yaralandı.
İddiaya göre, Saraycık Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan A.Ö. ile komşuları H.T. ve kardeşi M.T. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.Ö, tabancayla, 2 kardeşi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili A.Ö. ve ona yardım ettiği değerlendirilen karısı G.Ö'yü gözaltına aldı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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