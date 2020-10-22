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Kayseri'de cinayet

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 03:23 | Son Güncelleme

Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, tartıştığı arkadaşını başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak'ta, her ikisi de Afganistan vatandaşı olan Z.H. (33) ile T.M. (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.H, arkadaşı T.M'yi başına taşla vurup öldürdükten sonra yol kenarına attı. Taş ve kumla cesedin üzerini kapatan Z.H. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, T.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Z.H. gözaltına alındı.

Ceset otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
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