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Kayseri'de cinayet sanığı 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Kayseri'de cinayet sanığı 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı zamanlarda 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında 3 ayrı dava açılan sanık, yargılandığı 2 davada ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde farklı dosyalardan ayrı ayrı görülen iki duruşmaya, sanık Orhan Gökçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse, Adli Tıp Raporu'nda akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelen sanığın, Ufuk Akhan ve Şahin Metiner'i öldürdüğü iddiasıyla, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmalarda tutarsız davranışlarda ve ifadelerde bulunan sanık Gökçek ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gökçek'i, Şahin Metiner ve Ufuk Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla iki ayrı dosyadan "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gökçek'in, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla da 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.

Sanık Gökçek, farklı tarihlerde Ufuk Akhan, Şahin Metiner ve Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, zanlının emniyette suçunu kabul ettiği belirtilmişti.

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