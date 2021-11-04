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Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

04.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çok sayıda suçtan hakkında 24 yıl 10 ay hapis cezası bulanan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süreli takip ve çalışmalar sonucunda, Karaman, Ankara, Antalya, Kırşehir ve Sivas'ta çok sayıda suçtan hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'nin (30) adresini tespit etti.

Ekipler, Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi'ndeki adrese yaptıkları operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.

N.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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