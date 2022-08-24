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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

24.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla aranan Suriye uyruklu şüpheliyi Kocasinan ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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