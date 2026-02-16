Pam Bondi, Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesini paylaştı

Pedofili sapık iş insanı Jeffrey Epstein'e ait belgeler günlerdir dünyanın gündeminde. Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein soruşturmasına ait tüm dosyaların kamuoyuna açıldığını duyurdu.

Kongre’ye gönderilen resmi mektupla birlikte, aralarında dünya çapında ünlüler ve siyasetçilerin bulunduğu 305 yüksek profilli ismin yer aldığı kesin liste paylaşıldı. Bu kadar kapsamlı bir listenin ilk kez resmi olarak yayımlanması gündemde.

Açıklamada, dosyalarda adı geçen kişilerin listede yer almasının herhangi bir suçlama ya da suça karıştıkları anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Ancak açıklanan isimler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

EPSTEİN LİSTELERİNDE KİMLER VAR?

Belgelerde adı geçen isimler arasında müzik ve sinema dünyasının dev yıldızları dikkat çekiyor. Beyoncé, Jay-Z, Bruce Springsteen ve Cher dosyalarda adı geçen sanatçılar arasında yer aldı.

Hollywood cephesinde ise Robert De Niro ve Meghan Markle öne çıkan isimlerden.

Siyaset dünyasından da dikkat çeken isimler de var. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Michelle Obama, Marco Rubio ile Bill Clinton ve Hillary Clinton da belgelerde adı geçenler arasında.

Bondi’nin mektubunda, hiçbir belgenin “utanç, itibar kaybı ya da siyasi hassasiyet” gerekçesiyle saklanmadığı belirtildi. Dosyaların; uçuş kayıtları, şirket bağlantıları, resmi yazışmalar ve gözaltı sürecine ilişkin belgeler dahil dokuz ayrı kategori altında toplandığı açıklandı.

Bondi ve yardımcısı Todd Blanche, isimlerin “çok çeşitli bağlamlarda” geçtiğini belirtti.