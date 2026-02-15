CANLI | Rams Başakşehir - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

09:00 - 15 Şubat 2026

UEFA GELİRLERİ AÇIKLANDI! GALATASARAY'A PARA YAĞDI: İŞTE TÜRK TAKIMLARININ KASASINA KOYDUĞU PARALAR



UEFA’nın açıkladığı finansal rapora göre, 2024-25 sezonunda Türk kulüpleri önemli gelir elde etti. Galatasaray 18.3 milyon Euro ile başı çekerken, Fenerbahçe 15.6 milyon, Beşiktaş 10.7 milyon, RAMS Başakşehir ise 6.9 milyon Euro kazandı. Zirvede 144.4 milyon Euro ile Paris Saint-Germain (PSG) yer aldı.