CANLI | Rams Başakşehir - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

Maç Skoru
13:00 - 15 Şubat 2026
Siyah-Beyazlılarda kritik viraj öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın duruma el koydu. Oyuncularıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapan tecrübeli hoca, geçmiş maçların kasetlerini izleterek hataları tek tek gösterdi. Yalçın'ın takıma verdiği mesaj netti: "Hataları telafi vakti geldi, formanın hakkını verin!"
13:00 - 15 Şubat 2026
Maçta Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kalarak sahadan ayrıldı. İki takım da fırsatlar yakaladı ancak sonuç değiştiremedi. İstanbul'daki zorlu mücadelede, hakem Yiğit Arslan yönetimindeki karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.
09:00 - 15 Şubat 2026
UEFA’nın açıkladığı finansal rapora göre, 2024-25 sezonunda Türk kulüpleri önemli gelir elde etti. Galatasaray 18.3 milyon Euro ile başı çekerken, Fenerbahçe 15.6 milyon, Beşiktaş 10.7 milyon, RAMS Başakşehir ise 6.9 milyon Euro kazandı. Zirvede 144.4 milyon Euro ile Paris Saint-Germain (PSG) yer aldı.
09:00 - 15 Şubat 2026
İstanbul'daki maçta Rams Başakşehir, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Gol yollarındaki etkili performansı dikkat çekti.
05:00 - 15 Şubat 2026
Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır için umudunu yaza bıraktı. Manchester United’ın ara transferde izin vermediği milli kaleci için sezon sonu şartlar zorlanacak. Kararda, siyah-beyazlıların mevcut kalecilerinin performansı belirleyici olacak.
05:00 - 15 Şubat 2026
İstanbul'da oynanan karşılaşmada ikas Eyüpspor, Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Gollerin ardından geriye düşen Eyüpspor, son dakikada Umut Bozok ile umutlandı ancak skoru değiştiremeyerek sahadan boynu bükük ayrıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum