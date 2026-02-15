SPOR

CANLI | Rams Başakşehir - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

15 Şubat 2026 tarihinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Rams Başakşehir - Beşiktaş maçı merakla bekleniyor. Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma, ligdeki sıralamalar açısından kritik önem taşıyor.

Cevdet Berker İşleyen

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN NEŞTERİ VURDU! NEVZAT DEMİR'DE OHAL İLAN EDİLDİ: "BURASI BEŞİKTAŞ, HERKES KENDİNE GELSİN!"

Siyah-Beyazlılarda kritik viraj öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın duruma el koydu. Oyuncularıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapan tecrübeli hoca, geçmiş maçların kasetlerini izleterek hataları tek tek gösterdi. Yalçın'ın takıma verdiği mesaj netti: "Hataları telafi vakti geldi, formanın hakkını verin!"

13:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

Maçta Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kalarak sahadan ayrıldı. İki takım da fırsatlar yakaladı ancak sonuç değiştiremedi. İstanbul'daki zorlu mücadelede, hakem Yiğit Arslan yönetimindeki karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

09:00 - 15 Şubat 2026

UEFA GELİRLERİ AÇIKLANDI! GALATASARAY'A PARA YAĞDI: İŞTE TÜRK TAKIMLARININ KASASINA KOYDUĞU PARALAR

UEFA’nın açıkladığı finansal rapora göre, 2024-25 sezonunda Türk kulüpleri önemli gelir elde etti. Galatasaray 18.3 milyon Euro ile başı çekerken, Fenerbahçe 15.6 milyon, Beşiktaş 10.7 milyon, RAMS Başakşehir ise 6.9 milyon Euro kazandı. Zirvede 144.4 milyon Euro ile Paris Saint-Germain (PSG) yer aldı.

09:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

İstanbul'daki maçta Rams Başakşehir, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Gol yollarındaki etkili performansı dikkat çekti.

05:00 - 15 Şubat 2026

BEŞİKTAŞ'IN ISRARI SÜRÜYOR! FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZINA KAFAYI TAKTI... SEZON SONU İMZAYI ATABİLİR

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır için umudunu yaza bıraktı. Manchester United’ın ara transferde izin vermediği milli kaleci için sezon sonu şartlar zorlanacak. Kararda, siyah-beyazlıların mevcut kalecilerinin performansı belirleyici olacak.

05:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) İKAS EYÜPSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

İstanbul'da oynanan karşılaşmada ikas Eyüpspor, Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Gollerin ardından geriye düşen Eyüpspor, son dakikada Umut Bozok ile umutlandı ancak skoru değiştiremeyerek sahadan boynu bükük ayrıldı.

