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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

29.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu bir zanlı yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kayseri DEAŞ operasyon

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

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