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Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

19.07.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bu sabah meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı.

İlçede meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,9 şiddetindeki depremde, Yüreğil Mahallesi Camisi girişi ve şadırvanında çatlaklar oluştu, minarede hasar meydana geldi.

Yapılan ilk incelemenin ardından ibadete kapatılan ve bahçe kapısına şerit çekilen caminin, çalışmalar tamamlandıktan sonra ibadete açılacağı öğrenildi.

Cami imam hatibi Bekir Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gelen yetkililerin, minaresinin aleminin alt kısmı, şadırvan ve caminin giriş bölümünde hasar tespitinde bulunduklarını söyledi.

Gelen itfaiye ekiplerinin caminin alemine ulaşamadığını belirten Adıgüzel, "Usta, itfaiye merdiveni yardımıyla orayı yapacak. Alemdeki tehlike geçinceye kadar cami kapalı kalacak. Bayram namazını da caminin yanında bulunan boş alanda kılacağız." diye konuştu.

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